Tapering

Tapering : définition et contextualisation

Terme récemment intégré au jargon de l'économie et des finances internationales, le tapering se met en œuvre dans les circonstances politico-économiques particulières qu'engendre une crise. Ce processus aide à retrouver un marché équilibré.

Qu'est-ce que le tapering ?

Le tapering, dans sa définition simple, désigne la modification des politiques expansionnistes mises en place par une banque centrale en vue de stimuler une économie. Il intervient dans un contexte de crise économique, ayant contraint la banque centrale à déployer une stratégie de quantitative easing (assouplissement quantitatif).

Le quantitative easing consiste pour une banque centrale ou une réserve fédérale à encourager les dépenses et les investissements, en injectant de l'argent dans l'économie pour la relancer. Cette injection de devises prend souvent la forme d'achats d'obligations et d'actifs, effectués de façon régulière.

Lorsqu'elle déclenche le tapering, la banque centrale procède à un ralentissement des achats d'obligations et d'actifs, dès que l'assouplissement quantitatif a induit une certaine stabilisation de l'économie. Elle réduit le montant et/ou la fréquence de ses investissements. Dans le cas d'une réserve fédérale comme la Fed aux Etats-Unis, une liquidation des actifs se produit également en situation de tapering.

Quelles sont les conséquences du tapering sur l'économie ?

Le déclenchement de toute politique expansionniste vise à redynamiser une économie en récession. La banque centrale qui l'exécute s'engage à réduire ses interventions sur les marchés financiers, une fois que l'économie a retrouvé une meilleure santé. Une telle démarche permet d'éviter une inflation et un bull market (période de hausse soutenue sur les marchés).

Le tapering représente alors l'étape initiale pour sortir d'une politique expansionniste comme le quantitative easing. Il importe que la banque centrale ou la réserve fédérale communique avec les investisseurs, pour supprimer les incertitudes.

Quelle est l'origine du terme « tapering » ?

Le terme tapering est apparu dans le sillage de la crise économique mondiale de 2008, alors que la réserve fédérale américaine avait massivement initié des stratégies d'assouplissement quantitatif. Il a été évoqué pour la première fois lorsque Ben Bernanke, président de la Fed à l'époque, a annoncé que l'institution financière commencerait à limiter ses achats d'actifs, si les chiffres positifs sur le chômage et l'inflation se confirmaient.

En décembre 2013, les conditions économiques attendues du quantitative easing semblaient clairement obtenues. Le tapering a ainsi démarré, se poursuivant jusqu'en octobre 2014.

Aussi bien dans les faits que dans sa définition, le tapering se déroule toujours de façon progressive, afin d'éviter des changements brusques susceptibles de déséquilibrer les marchés.

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