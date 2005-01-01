Stock Picking

Qu’est-ce que le Stock Picking ?

Il existe plusieurs méthodes permettant d'effectuer un investissement boursier. Les investisseurs peuvent acquérir un indice via des fonds ou des trackers. Ils peuvent également procéder à une sélection de valeurs en fonction de certains critères prédéfinis et réaliser ainsi un stock picking (une "sélection de titres" en français).

Trois types de gestion

Comme nous l'avons précédemment mentionné, la sélection de valeurs dans un stock picking est effectuée en prenant en compte divers éléments. Les différents types de gestion pratiqués parles utilisateurs de cette méthode sont généralement les suivants :



- La gestion dite "growth" : cette gestion se focalise sur la recherche de sociétés présentant un haut niveau de croissance. C'est par exemple le cas des valeurs liées à la technologie (informatique, électronique…).



- La gestion dite "value" : l'investissement s'effectue ici dans des titres qui font l'objet d'une décote, c’est-à-dire dont la valorisation en bourse s'avère plus faible que la valeur des fondamentaux ou des fonds propres.



- La gestion dite "sectorielle" : l'investisseur se focalise sur certaines actions appartenant à un domaine d'activité particulier(alimentation, médecine, aéronautique...).

Une méthode exigeante mais payante

Méthode opposée à celle du "top-down", le stock picking est avantageux mais destiné aux investisseurs patients, rigoureux et qui n'ont pas peur de prendre des risques.



Sélectionner correctement les valeurs et les suivre avec régularité exige en effet du temps. L'investisseur doit passer de nombreuses heures à lire des analyses d'experts, des articles de presse traitant de la situation économique du moment, ainsi que des publications entrepreneuriales. Cette procédure essentielle permet de procéder à l'ajustement continu de son portefeuille.



Contrairement aux Organismes de Placements Collectifs ou aux fonds indiciels cotés, tout investissement réalisé dans le cadre d'un stock picking comporte par ailleurs plus de risques puisqu'il porte sur un groupe limité de valeurs.

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