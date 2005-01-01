Shorter

Qu’est-ce que signifie « Shorter » en finance ?

Le terme shorter est un anglicisme utilisé par les traders français pour parler de la vente à découvert (VAD). Lorsqu’un trader souhaité « shorter », il réalise auprès de son courtier une demande de prêt de titres qu’un tiers détiendrait dans son portefeuille.

Lors de la clôture de son opération, le trader rachète la quantité identique de titres qu’il a obtenu en prêt, dans le but de les restituer au propriétaire. Le courtier se rémunère à travers une commission.

Si le cours des titres empruntés est à la baisse, le rachat s’effectue à un prix inférieur à celui du départ. Cela permet de réaliser une plus-value dans un temps relativement court.

Les objectifs de la stratégie de vente à découvert

Shorter peut suivre deux objectifs différents. Le premier consiste à spéculer à la baisse pour réaliser des gains. Cela implique d’avoir une très bonne intuition :

· Anticiper la baisse du cours d’une action ou d’un indice

· Déterminer si une action ou un indice est survalorisé

· Avoir connaissance de difficultés que pourrait traverser une entreprise

Suite à la baisse de l’action ou de l’indice, le trader pourra rembourser son emprunt avec un coût réduit.

Le second objectif peut être de couvrir un risque de variation des cours. Dans ce cas, le trader sélectionne deux positions opposées sur la base d’un montant identique. Le but est d’observer les tendances d’un marché avant d’y investir. La technique ne rapporte pas nécessairement de gains.

La crise des subprimes de 2008 est en partie liée à cette pratique de la vente à découvert. En effet, des traders avaient su flairer l’opportunité en pariant à la baisse contre des actifs toxiques. De fait, shorter a été interdit en France jusqu’en 2011. Les autorités ont alors décidé de strictement encadrer la pratique.

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