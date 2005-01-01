RSE

Qu’est-ce que le RSE ?

La RSE, ou Responsabilité Sociétale des Entreprises, correspond à la politique d’implication des entreprises dans les problématiques sociales et environnementales contemporaines. La RSE implique de la part des entreprises qu’elles ne deviennent pas seulement des acteurs économiques, mais aussi des forces de proposition cherchant à améliorer positivement la société face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, notamment en ce qui concerne le développement durable.

D’après la norme internationale ISO 26000, les critères de la RSE peuvent être regroupées en 7 thématiques principales :

· La gouvernance de l’organisation

· Le respect des droits de l’homme

· Les conditions de travail et les relations sociales

· Le respect de l’environnement

· La loyauté des pratiques commerciales

· Le droit des consommateurs

· Le développement des territoires locaux et des communautés

La RSE concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur activité ou de leur lieu d’implantation. La loi Pacte de 2019 a même donné une obligation légale à toutes les entreprises dans ce domaine.

Les champs d’application de la RSE

Les entreprises peuvent mettre en place de nombreuses actions afin de montrer leur investissement dans les causes qu’elles souhaitent défendre. Ces actions peuvent être réparties en deux catégories différentes :

· Les actions institutionnelles, qui concernent le fonctionnement même de l’entreprise (méthodes de production, choix des partenaires, organisation du travail).

· Les actions de communication, qui ont plutôt pour objectif de sensibiliser les consommateurs à des causes bien spécifiques. Cela passe entre autres par la publicité, les actions promotionnelles ou encore l’organisation d’événements.

La combinaison de ces actions permet à l’entreprise de montrer sa pleine implication dans les enjeux sociétaux. Il s’agit par ailleurs d’un bon moyen d’améliorer son image publique auprès des consommateurs, qui sont désormais de plus en plus sensible aux questions d’ordre écologique et sociale.

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