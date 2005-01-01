Pricing Power

Qu’est-ce que le Pricing Power ?

Le Pricing Power est un concept anglais qui signifie littéralement « pouvoir de fixation des prix » en français. Il désigne la capacité de certaines entreprises à augmenter leurs prix sans perdre de clients et sans faire chuter leurs ventes. Il est devenu un critère décisif dans le choix de nombreux investisseurs qui notent en elle la marque d’une qualité d’une gestion inégalée et de qualité. Atteindre cet équilibre subtil exige aussi un long processus d’analyse.

Le Pricing Power se pratique plus spécifiquement dans les entreprises :

· Qui dominent leur marché,

· Qui se tournent fortement vers l’innovation,

· Qui sont axées sur des stratégies marketing.

Il s’applique dans les secteurs d’activités du luxe (mode, accessoires, parfums, alimentation) et des produits de high-tech. Autrement dit, il s’agit d’entreprises dont les produits ou les services sont tellement appréciés par les clients qu’ils acceptent les hausses de prix.

Comment détecter le Pricing Power ?

Toutes les entreprises ne possèdent pas le pouvoir de fixer les prix, il arrive même que certaines grandes entreprises en manquent et soient dépassées par des plus petites qu’elles.

Le meilleur moyen de détecter ce potentiel de hausse de prix est de procéder à une analyse détaillée :

· De la structure du marché sur le plan quantitatif et qualitatif ;

· Des paramètres des comportements des entreprises.

De ce fait, le Princing Power permet de créer de nouvelles sources de profits pour l’entreprise grâce à la tarification. Il permet de démarrer un nouveau cycle, d’investir et de conquérir des parts de marché en proposant des offres correctement tarifées pour être acceptables pour les consommateurs.

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