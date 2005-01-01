Pre Trade

En quoi consiste le Pré Trade ?

Le Pré Trade ou trading de pré-ouverture (Early Trading en anglais) se définit par une opération de souscription-rachat suite à un ordre boursier transmis durant la période précédant l’ouverture de la bourse. Il convient de rappeler que les marchés boursiers sont ouverts selon des horaires bien définis. Toutefois, ils sont aussi accessibles avant l’ouverture de la séance ce qui permet de prendre position sur des valeurs cotées quelques heures avant le début. Investir avant l’ouverture des marchés offre ainsi la possibilité de profiter d’annonces avant les autres traders.

La pré-ouverture de la Bourse de Paris a lieu entre 7 heures 15 et 9 heures. Les ordres sont regroupés dans le carnet d'ordre au sein du système informatique de la Bourse. Il s’agit de l’outil informatiqued e cotation d’Euronext, l’opérateur financier qui gère la Bourse de Paris. En fonction de l’offre et de la demande, un cours théorique est calculé informatiquement et à 9 heures un prix d’équilibre est déterminé afin de permettre l’échange du plus grand nombre de titres. Pendant la pré-ouverture, toute transaction est impossible et ce, jusqu’au début de la prochaine séance boursière.

Pourquoi passer un ordre en pré-ouverture ?

D’une manière générale, les sociétés cotées en bourse font leurs annonces en dehors des heures d’ouverture du marché. Cette tactique permet d’éviter une réaction trop instinctive des marchés pouvant impacter leurs actions. A titre d’exemple, une annonce de résultats annuels inférieurs aux prévisions provoquera vraisemblablement une sortie de marché et des pertes importantes.

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Lorsque le trader informé des excellents résultats de la société " Y "décèle une hausse des cours des actions de cette dernière, il est de son intérêt d’acheter avant l’ouverture des cours au prix de fermeture de la veille. Si, comme prévu, le cours monte pendant la période d’ouverture de la Bourse du lendemain, le fait de revendre directement à la clôture permet de réaliser en quelques secondes de belles plus-values.

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