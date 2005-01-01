Post Trade

Définition du Post Trade

En se référant à la commission européenne, le Post Trade comprend l’intégralité des activités prenant place après l’accord d’un achat de titres. Cela concerne deux parties, à savoir le vendeur et l’acheteur. L’acheteur est alors assuré par le vendeur de recevoir les titres concernés, en contrepartie d’un paiement défini en amont.

Fréquemment, une analogie est faite en utilisant le terme de « tuyauterie » concernant le Post Trade et les marchés financiers. Mais une comparaison similaire peut également être faite avec le processus d’achat effectué sur une plate-forme de vente en ligne comme Amazon. Dans ce cas précis, la chaîne Post Trade est constituée d’un ensemble de processus qui vont permettre au vendeur de recevoir son argent lorsque l’acheteur décide d’acquérir son bien. Au sein des marchés financiers, la seule différence s’explique par le fait que la grande majorité des titres achetés ou vendus se font de manière dématérialisée.

Quel est l’intérêt du Post Trade?

La chaîne du Post Trade permet de protéger les investisseurs grâce à une meilleure sécurisation au niveau des transactions :

• Le risque de défaut des contreparties ainsi que les transactions sont sécurisés au moyen des CCP.

• Les quantités de titres en circulation sont bien évidemment garanties grâce à un contrôle minutieux des dépositaires centraux.

• Encas de problème, une intervention rapide peut avoir lieu de la part des banques, car ces dernières effectuent un suivi en temps réel. Cela peut aussi bien concerner un titre insuffisant, un fonds insuffisant, ou encore des désaccords concernant les données d’appariement des transactions.

Attention à ne pas confondre le Post Trade avec le Pre Trade. En effet, ce dernier représente la totalité des services assurant la mise en relation des acteurs du marché financier. Il y a donc une véritable opposition avec le Post Trade qui s’attarde sur les services assurant la réalisation effective de la transaction suite à la mise en relation.

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