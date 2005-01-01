PER (Price-Earnings ratio)

Le PER : un indicateur financier et boursier indispensable

Le PER (Price-Earnings ratio) est un type d'indicateur financier et boursier. Il est présenté sous la forme d'un ratio, et il peut être utilisé pour évaluer le rendement de votre entreprise. Le PER est basé sur le prix de l'action, les bénéfices, les dividendes et la valeur nette. Focus.

Le PER définition

Le PER est une méthode d’analyse fondée sur le rapport entre le cours d’une action et sa valeur en bourse. C’est un indice de la valorisation d’une société par les marchés. Il s’agit du cours de l’action divisé par le bénéfice par action multiplié par le total des actions en circulation.

Pour calculer le PER, vous devez tenir compte du nombre d’actions et du bénéfice par action. Vous devez avoir à votre disposition la capitalisation boursière, c’est-à-dire la valeur totale des actions en circulation et le bénéfice par action.

Par exemple, si vous détenez une action qui est cotée à 100 euros et que le bénéfice net par action est de 6 euros, le PER de cette action s’élève à 16,67.

Ainsi, si vous souhaitez évaluer la rentabilité d’une action, vous devez prendre en compte le PER ainsi que le taux de croissance annuel.

La médiane PER en bourse : un outil important pour les investisseurs

Les marchés financiers sont des marchés d’actions, et ces actions sont elles-mêmes évaluées en fonction de leur PER. De ce fait, ce dernier est un indice qui permet aux investisseurs d’apprécier l’évolution du cours de l’action et d’estimer la valeur du titre. Cet indicateur est notamment utilisé par les traders pour différencier les situations de marché entre acheteurs et vendeurs.

Par exemple, si le PER est inférieur à 10,cela signifie que le cours de l’action est inférieur à la valeur de l’entreprise. Cette situation est considérée comme un signal voulant dire que les bénéfices de l'entreprise vont bientôt baisser. En revanche, si le PER est supérieur à 20, cela veut dire que le cours de l’action est supérieur à sa valeur. Lorsque les investisseurs sont en situation de vente, ils regarderont attentivement ce chiffre. Une valeur PER estimée entre 15 et 20 est moyenne, c’est considéré comme bon.

Pour connaître la médiane PER en bourse, il faut d’abord connaître la moyenne PER sur l’année. Cette dernière est un indicateur qui permet d’avoir une vision globale du marché des actions. Cet indicateur est calculé de la manière suivante :

(PER de l’année n / nombre d’actions en circulation en n) + (PER de l’année n-1 / nombre d’actions en circulation enn-1)

Nous pouvons ensuite additionner les chiffres obtenus chaque année pour obtenir la moyenne PER sur 5 ans par exemple, ce qui nous donne la médiane PER relative à plusieurs années.

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