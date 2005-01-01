PEA (Plan d'Epargne Actions)

Qu’est-ce qu’un PEA ?

PEA signifie Plan d’Épargne en Actions. C’est un produit d’épargne réglementé, destiné à être investi en Bourse. Créé pour favoriser l’investissement boursier, il permet aux particuliers d’investir sur des actions d’entreprises européennes cotées ainsi que dans des placements collectifs de type CICAV, FCP, FIA ou fonds divers. Il est ouvert pour une durée minimale de huit ans à partir du premier versement. Les revenus et plus-values obtenus sont exonérés d’impôt, l’exonération est obtenue après 5 ans. Les prélèvements sociaux restent dus au taux de 17,2 %. Ouvrir un PEA permet de se constituer à terme un capital ; on peut aussi le transformer en rente viagère après 5 ans de détention.

Comment fonctionne le PEA ?

Pour ouvrir un PEA, il faut être majeur et domicilié fiscalement en France. Une personne ne peut détenir qu’un seul PEA. Ce placement s’adresse aux épargnants cherchant des rendements élevés mais étant prêts à supporter un risque. Le PEA peut être ouvert dans une banque, une Caisse d’Épargne, une agence de la Banque Postale ou une Société de bourse. Aucun versement minimal n'est imposé, mais il est plafonné à 150 000 euros, hors gains.

Un PEA est ouvert pour une durée de huit ans. Un retrait opéré avant 5 ans entraîne sa fermeture et les gains réalisés seront soumis au régime du prélèvement forfaitaire unique : impôt sur le revenu: 12,8% et prélèvements sociaux : 17,2%. La période des huit ans étant passée, le PEA peut être conservé et recevoir de nouveaux versements, clôturés ou transformés en rente viagère.

Du point de vue fiscal, tant qu'il n'y a aucun retrait réalisé, les produits de l'épargne ne supportent ni impôt ni prélèvements sociaux. Lorsqu'il y a retrait partiel ou total au bout de 5 ans, les gains accumulés ne supportent pas l'impôt sur le revenu ; seuls les prélèvements sociaux seront dus sur le montant des gains, lors d’un retrait ou de la clôture.

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