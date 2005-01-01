Milestone Payments

Définition de MILESTONE PAYMENTS, leur traduction et leur fonction

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Le terme milestone payments est composé de deux mots de la langue anglaise. Milestone, qui se traduit, en français, par borne kilométrique, et Payments, par versements.

La signification de milestone payments est usité dans le domaine de la gestion de projet. Lors de la constitution d'un diagramme de Gantt, le planning établi va discerner avec précision les différents axes du programme. Il s’agit alors de bien marquer une étape, et celle-ci sera plus clairement signifiée par un système de jalons à l’occasion du plan bâti sur plusieurs tâches.

Cette planification de l'entreprise s'en trouve valorisée, elle permet de respecter avec plus d’exactitude le calendrier établi. Elle a aussi le grand avantage de pouvoir rectifier les anomalies ou les blocages qui pourraient être constatés, mais aussi d'instituer un réel climat de confiance entre clients et investisseurs, car, au final, c’est la santé du projet dans son ensemble qui vise à être correctement évaluée.

Comment s’appliquent les Milestone Payments ?

Il s’agit tout d’abord de nommer éligible ou non un client aux paiements par étapes. Lorsque le projet est accepté, les jalons sont posés dans les contrats et le calendrier de planification va dater avec précision les versements selon les objectifs atteints. C'est à l'occasion de ces bilans provisoires que le projet va perdurer.

Des investissements sont ensuite possibles dans des paiements échelonnés pour des accords de collaboration.

Les milestone payments permettent donc d’octroyer des sommes conséquentes, souvent quantifiables en million, aux investisseurs, et ce tout au long d’un projet, quel que soit le nombre de jalons.

Ce système de gestion de projet est utilisé dans tous les secteurs, de l’industriel à la recherche médicale, en passant par la haute technologie.

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