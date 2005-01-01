M&A (Mergers & Acquisitions)

La M&A (Mergers& Acquisitions), en français « fusion-acquisition », est une opération financière qui permet le regroupement des activités de différentes sociétés. Son but est de renforcer une entreprise, sur son marché ou sur de nouveaux secteurs.

Principe de la M&A

La fusion-acquisition se déroule via l’achat d’une ou de plusieurs sociétés par une entreprise (ou un groupe d’entreprises). Il s’agit d’une opération qui vise à soutenir la croissance d’une entreprise à travers l’intégration d’autres sociétés. Dans certains cas, la fusion-acquisition va aboutir à la création d’une nouvelle entité. L’intérêt des fusions-acquisitions est de permettre à des entreprises en plein essor de renforcer leur position dans un secteur donné ou bien de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Une telle fusion peut aussi servir à acquérir des compétences nouvelles ou bien à faire des économies d’échelle importantes. Il peut arriver aussi que la M&A soit une étape dans une stratégie de diversification des activités ou d’ouverture au marché international.

Types de M&A

La fusion-acquisition peut être de trois types : horizontale, verticale ou de conglomérat.

Dans le premier cas, elle concerne des sociétés travaillant dans le même secteur. L’entreprise acquéreuse va renforcer sa position tout en éliminant un concurrent.

Dans le second, une entreprise va prendre le contrôle d’une société située sur la même filière économique mais opérant à un autre emplacement sur la chaîne de production (un client ou un fournisseur). L’opération sert alors à réduire les coûts en éliminant un intermédiaire.

Dernier cas de figure, la M&A de conglomérat touche des sociétés de marchés distincts. Elle répond à une volonté de diversification, en particulier pour se diriger vers un nouveau secteur à la rentabilité supérieure.

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