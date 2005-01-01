Long short

Si vous vous intéressez à la finance, vous avez probablement entendu parler du terme long short. Il s’agit de l’association du terme « long » désignant l’acheteur d’une action et du terme « short » définissant une position opposée, c’est-à-dire vendeuse.

Les informations utiles pour comprendre la notion de long short

Il s’agit d’une stratégie de placement de fonds alternatifs se basant sur les tendances générales du marché des actions. Pour cela, il est nécessaire d’exécuter des achats ou des ventes à découvert d’actions.

La gestion long short consiste alors à combiner à la fois des positions acheteuses et des positions de vente à découvert. Bien évidemment, ce positionnement s’effectue sur le marché action. L’objectif est alors très clair, celui de limiter les risques de gestion, notamment lorsque les marchés financiers sont en baisse.

Les avantages de la gestion long short

En position long, vous achetez une action dans le but de la revendre plus tard en générant une plus-value. En position short, vous vendez une action que vous ne détenez pas. De ce fait, vous souhaitez la racheter plus tard en espérant générer une plus-value si cette dernière a connu une baisse. C’est ce qu’on appelle la vente à découvert et la gestion long short consiste tout simplement à mêler les deux stratégies.

En période de doute, c’est une excellente alternative pour réduire la volatilité d’un portefeuille.

Mais contrairement à certaines idées reçues, vous n’utilisez pas une stratégie spéculative à la baisse, mais vous appliquez plutôt une stratégie de couverture (hedging). C’est une solution complémentaire des positions acheteuses traditionnelles.

Cependant, cette gestion demeure complexe et si vous êtes débutant sur le marché financier, il est préférable de passer par un fonds spécialisé.