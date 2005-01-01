Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Lexique

/

Long Only

Long Only

Le gérant actions traditionnel est toujours long (long only), ce qui veut dire qu'il détient les titres en portefeuille et les vend quand il a atteint son objectif de cours.

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest