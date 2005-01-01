High water mark

Qu'est-ce que le High Water Mark ?

Le High Water Mark est un terme qui se réfère à la plus haute valeur d’une entreprise sur le marché. Il peut s’agir de la valeur d’entreprise à son lancement, ou, si elle a été vendue, à la valeur d’entreprise au moment de la vente. Bien qu’il existe différentes méthodes de calcul du High Water Mark, on utilise généralement le prix de vente de l’entreprise en tant que référence.

Le High Water Mark est donc un indicateur financier qui vous permet de suivre la valeur de votre investissement. Il est calculé à partir de la valeur de votre dernière transaction et compare cette dernière à la moyenne des cours de la période. Le High Water Mark peut alors vous aider à déterminer si vous êtes au-dessus ou en dessous d’un certain seuil de rentabilité boursière.

Quelle est l’utilité du High Water Mark ?

Si le cours de l’action de la société tombe en dessous du High Water Mark, elle est considérée comme étant dans un marché baissier.

Le High Water Mark est calculé en examinant la valeur la plus élevée d’un titre au cours d’une période donnée. Par exemple, si celui-ci est négocié entre 100 € et 200 € au cours de l’année écoulée, il aura alors un High Water Mark de 200 €.

Le High Water Mark peut être ainsi utilisé à de nombreuses fins dans le monde financier, telles que le calcul des profits et des pertes ou dans le cadre fiscal. Il s’agit également d’une technique que certains investisseurs utilisent pour acheter ou vendre des actions.

Dans ce cas, la méthode du High Water Mark est basée sur l’idée que les investisseurs sont plus susceptibles d’acheter des actions lorsque le prix descend en dessous d’un certain point. Les investisseurs qui utilisent cette stratégie fixent un High Water Mark » plus tôt, avant que les prix n’atteignent un niveau trop bas. De cette façon, ces derniers ont la possibilité de racheter leurs actions à un prix inférieur, au moment voulu. Afin de mettre en œuvre cette technique d’acquisition, l’investisseur met en place un ordre de déclenchement automatique. Cela permet de racheter son action si celle-ci tombe en dessous de la ligne de High Water Mark de n’importe quel montant, même d’un centime seulement.

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