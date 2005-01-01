Free cash flow (FCF)

Le free-cash-flow : focus sur cet indicateur financier

Le free-cash-flow est une mesure financière qui permet de calculer la rentabilité opérationnelle d'une entreprise. Il est défini comme la différence entre les flux de trésorerie générés par les activités de l'entreprise et ses dépenses, y compris ses investissements. Il permet de voir à l'œil nu si une entreprise est bénéficiaire ou déficitaire, si ses ressources financières lui permettent de financer son activité, ou si, au contraire, elle doit les utiliser pour rembourser ses dettes et ses créanciers.

Pourquoi utilise-t-on le free-cash-flow ?

Le free-cash-flow est utilisé pour mesurer l'efficacité des investissements de l'entreprise. Par exemple, un free-cash-flow positif indique que le coût des moyens employés pour générer les flux de trésorerie est inférieur au montant obtenu.

Le free-cash-flow est en général exprimé par action et par an. Il est calculé par la différence entre les flux de trésorerie réels et les dépenses réelles. Ainsi, le free-cash-flow d'une entreprise est constitué des sommes réellement débloquées par les activités de cette dernière, moins les dépenses réelles. Ce calcul se fait donc sur une période donnée et ce montant est souvent comparé à celui de la même période pour l'exercice précédent afin de déterminer l'évolution.

Quel est l’intérêt de calculer le free-cash-flow ?

Le free-cash-flow peut être calculé par tranche de valeur. En effet, il est possible d'analyser chaque activité, chaque produit, chaque service et mesurer leur contribution respective au free-cash-flow global. Par exemple, cela permet de savoir si chaque activité de l'entreprise n'est pas trop dépendante d'un seul client ou d'un seul produit.

Le free-cash-flow est également utilisé pour évaluer les dépenses. Cela permet de savoir si l'entreprise a des dépenses trop importantes par rapport aux revenus et cela permet donc de juger si les dépenses doivent être revues à la baisse.

Ainsi, pour calculer facilement et efficacement le free-cash-flow d'une entreprise, il convient de faire un inventaire des flux de trésorerie qu'elle génère et des dépenses qu'elle engage tout au long d'une période donnée.

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