Fixed Income

Ce sont les obligations les plus courantes à ce jour. Le taux d'intérêt est fixé à la date de l'émission et ne subit aucun changement jusqu'à son échéance. Celui-ci n'est pas variable et sa durée est connue à l'avance. Il occasionne un remboursement dont la fréquence est prédéfinie.

Que faut-il savoir sur l'obligation à taux fixe ?

Il s'agit d'un placement fiable, mais avec un rendement assez modeste qui est stable et prévisible. Toutefois, il existe quelques bémols qu'il faut noter. Le plus souvent, cette obligation est proposée en lots. Elle marche plutôt bien pour les grands investisseurs. D'autant plus qu'il y a un manque de ressources sur leur marché et que ce dernier est vulnérable aux taux d'intérêts.

L'obligation à taux fixe comporte également quelques risques. La faillite de l'entreprise émettrice de l'obligation ou un défaut de l'État en fait partie. De surcroît, le taux fixe est très sensible à l'inflation. Le dernier risque est lié à une éventuelle perte de capital si les obligations font l'objet d'une revente avant leur maturité.

Voici un exemple concret : si une obligation est achetée à l'émission avec une valeur nominale de 2500 € à échéance de 5 ans et avec un taux fixe de 5 %, vous encaisserez 125 €.

La première année : (-2500 €) + 125 €. Ici, vous faites un investissement de 2500 € pour acheter vos titres et un an après, vous percevrez 125 €.

La deuxième année : 125 €

La troisième année : 125 €

La quatrième année : 125 €

La cinquième année : 125 € (+2500 €)

À la fin, vous aurez droit au coupon (à l'instar d'une rémunération d'obligations cotées en bourse) de 125 € et les 2500 € d'actions que vous avez investies au départ.

Comment se préserver des risques liés aux obligations ?

Concernant l'inflation, elle diminue petit à petit la valeur de l'OTF en réduisant celle de la monnaie. À titre d'exemple, avec un cours de 5 % pour le taux d'inflation, vos 200 € sont équivalents à 190 € après un an. Comme le coupon que vous recevez est fixe, sa valeur connaît une baisse d'année en année en raison de l'inflation. En revanche, en période de déflation, ce placement est judicieux.

Quant au risque de crédit, il est fort probable que l'émetteur de l'obligation soit incapable de verser les coupons ou de payer le remboursement à cause d'un changement de vie ou autre. Le seul moyen de se préserver du défaut de l'émetteur est de s'informer sur sa capacité de remboursement. Vous pouvez vous fier aux notes de crédit pour le faire. Celles-ci sont émises par les compagnies de notation.

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