Epargne salariale

Différents dispositifs

L'épargne salariale correspond à un système de rémunération particulier qui est mis en place au sein d'une entreprise et qui est à la fois ouvert aux dirigeants et aux salariés. Cette épargne donne lieu, à la fois, à des avantages sociaux et fiscaux. L'argent de cette épargne peut provenir d'une participation aux bénéfices, suivant le montant de ceux-ci, d'un accord d'intéressement si celui-ci a été signé au sein de l'entreprise. Les salariés ont également la possibilité d'investir dans des comptes d'épargne salariale. Enfin, ces types de compte peuvent être complétés par l'abondement de l'employeur qui correspond à une participation financière de celui-ci. Enfin, les salariés peuvent aussi être associés aux résultats de l'entreprise sous la forme de stock-options, de titres de la société ou d'actions attribuées gratuitement.

Le fonctionnement de l'épargne salariale

Lorsque le salarié reçoit les revenus de l'épargne salariale sous forme d'intéressement ou de participation, il a deux possibilités : soit il perçoit directement l'argent qui sera alors imposable, soit il place celui-ci dans un PEE (Plan d'Epargne Entreprise) ou dans un PERECO (Plan d’Epargne Retraite d'Entreprise Collectif). Les sommes placées dans ce type de plans ne sont pas imposables, à condition de les bloquer, pour le PEE, durant une durée de cinq ans et pour le PERECO, jusqu'au départ à la retraite. De plus, le salarié a aussi la possibilité d'effectuer des versements dans ces plans qui seront ainsi transformés en produits d'épargne. Il peut aussi, si un accord d'entreprise le prévoit, transformer les jours acquis dans un CET (Compte Epargne Temps) en épargne en les plaçant dans un PEE ou un PERECO. A l'échéance de ces derniers, ou lors des possibilités de déblocage anticipé prévues par la loi, les gains réalisés sont exonérés d'impôts, cependant l'épargnant devra cependant s'acquitter des prélèvements sociaux.

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