Clearing

Le terme anglais “clearing” signifie “compensation”. En finance, il définit une pratique consistant à payer le solde net de l’addition de ses créances et dettes, ce qui évite de réaliser les transactions une à une. Elle peut avoir lieu entre banques ou entre pays. Les opérations de compensation sont ainsi centralisées dans le but de liquider les créances et les dettes.

La compensation peut :

se faire à la réception ou à la remise d’actifs de bourse ;

concerner des positions sur les marchés.

Qu’est-ce qu’une Clearing House ?

La chambre de compensation ou clearing house, est l’institution financière en charge des opérations de compensation entre les achats et les dettes. Ainsi, elle vérifie :

que les produits vendus sont payés ;

que les achats sont livrés ;

que les transactions sont sécurisées.

Pour assurer la fiabilité, elle peut par exemple demander un dépôt de garantie, proposer un fonds de garantie en cas de perte, estimer la valeur des produits de façon indépendante pour guider les acheteurs. Finalement, cette organisation agit comme un intermédiaire en assument le rôle de vendeur et d’acheteur pour assurer la transparence entre les parties.

Àquoi sert la compensation ?

La compensation est nécessaire pour regrouper les ordres d’achat et de vente sur le marché. Elle offre des marchés plus lisses et plus efficaces, car les parties peuvent effectuer des transferts à la société de compensation plutôt qu’à son acheteur ou vendeur.

Le rôle de la compensation sur les marchés financiers est important sur plusieurs points :

Assurer la réalisation de transferts justes de fonds au vendeur et de titres à l’acheteur.

Protéger les parties impliquées dans une transaction en enregistrant les détails et en validant la disponibilité des fonds.

Fournir des marchés plus lisses et plus efficaces, diminuer les pertes monétaires.

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