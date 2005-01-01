Cash Equity

Dans une salle de marché, les Cash Equities font références aux produits financiers de type actions ordinaires et des fonds propres, dits aussi capitaux propres d’une entreprise. Les opérations sur fonds propres sont souvent effectuées par des investisseurs institutionnels de plus grande taille plutôt que par des investisseurs de détail.

Le Cash Equity est aussi un terme immobilier désignant la valeur immobilière d’un bien supérieure au solde du prêt hypothécaire : valeur au comptant.

‍Ce qu’il faut retenir sur les fonds propres :

Ils représentent souvent la proportion d’un placement ou d’un actif qui peut être rapidement convertie en espèces (liquidités).

Sur un marché financier, les fonds propres sont les actions proposées au grand public.

Pour les biens immobiliers, la valeur au comptant n’est donc pas la valeur nette.

Fonctionnement du cash equity en marchés financiers

Les grandes institutions financières négocient des actions ou des titres. Ces sociétés effectuent des opérations à l’aide de capitaux d’entreprises et font également des opérations pour des investisseurs institutionnels et de détail, ou des particuliers. Elles investissent leur propre capital, et espèrent générer un bénéfice pour l’ajouter au capital de l’entreprise.

Les investisseurs qui utilisent une stratégie de fonds propres visent généralement à générer d’importants rendements à partir de l’évolution des conditions du marché.

Principe du cash equity dans l’immobilier

Dans l’immobilier, cette désigne le montant de la valeur d’une propriété qui n’est pas empruntée au moyen d’une hypothèque ou d’une marge de crédit. Ce fonctionnement vaut aussi sur les actions immobilières. En fonction des conditions du marché, les fonds propres peuvent augmenter.

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