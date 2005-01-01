Bénéfice par action

Connu sous le terme anglais « Earning per Share », le bénéfice par action est un moyen d'avoir une idée de la rentabilité ou du profit réalisé par l'entreprise. En tant qu'indicateur, il est calculé à partir d'une formule précise. Grâce à cet élément, une société est en mesure de tenir compte d'éventuels événements inattendus tels que la dilution de l'action ou les dépenses improbables.

Définition du bénéfice par action

Le BPA ou le bénéfice par action est défini comme un indicateur de rentabilité de quelconque organisation. En effet, il permet de connaître le niveau d'enrichissement des différents actionnaires. Plus cet indicateur est élevé, plus les gains sont élevés.

Afin de calculer le bénéfice par action, il faut diviser le bénéfice net (BNPA) par le nombre d'actions en fin de période. En principe, ces deux éléments sont présents dans le compte de résultat ainsi que le bilan de l'entreprise. D'une autre part, il est également possible de se baser sur le ratio se trouvant dans les comptes des sociétés cotées, plus précisément le nombre d'actions pondéré.

L'importance du bénéfice par action

Indicateur financier essentiel, le BPA explique l'enrichissement des actionnaires. À l'aide de ce dispositif, il sera plus facile de mettre en place le price earning ration (PER). En quelque sorte, le bénéfice par action sert à déterminer la somme d'argent qu'une entreprise peut recevoir sur chaque action. En matière de trading, le capital peut parfois être différent des actions relatives à la cote officielle. Cela est causé par la présence des actions à dividendes et des certificats d'investissement.

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