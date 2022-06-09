BDL Capital Management annonce l’arrivée de Bertrand Merveille au poste de Directeur général

BDL Capital Management, société de gestion française et indépendante, reconnue pour sa gestion de conviction sur les actions européennes et son savoir-faire avéré en gestion alternative, accueille, ce jour, Bertrand Merveille au poste de Directeur général. Bertrand Merveille secondera Hughes Beuzelin et Thierry Dupont, fondateurs de BDL Capital Management, dans l’essor et le développement de la société.

Bertrand Merveille apporte à BDL Capital Management son expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la gestion d’actifs, sa maitrise des diverses classes d’actifs et sa connaissance fine des différents canaux de distribution en France et à l’étranger.

BDL Capital Management a pour ambition, d’une part, de poursuivre son développement grâce à la diversification de son offre dans la continuité de ses forces, telles que : la gestion fondamentale et la proximité avec les entreprises, et d’autre part, de renforcer sa présence auprès de ses clients en France et à l’International.

« Je suis particulièrement heureux d’accueillir Bertrand, déclare Hughes Beuzelin. Il y a18 ans, alors collaborateur à l’AMF, Bertrand, partie prenante dans l’agrément de notre gestion long/short a connu dès ses débuts la genèse de notre aventure entrepreneuriale ! En rejoignant notre équipe, il œuvrera directement à la poursuite de ce projet ».

« Je suis ravi de rejoindre BDL Capital Management et prêt à participer à ce nouveau défi entrepreneurial. Cette équipe dynamique et compétente m’a particulièrement séduit. BDL Capital Management est une des plus belles réussites entrepreneuriales à Paris, bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’une méthodologie qui a fait ses preuves. Je suis très fier de pouvoir y apporter ma contribution » se réjouit Bertrand Merveille.

‍

********

Parcours de Bertrand Merveille

Bertrand Merveille intègre l’AMF en mai 2003 en tant que Chargé de portefeuille avant de prendre la fonction de Responsable adjoint Pôle Prestataires en mars 2007. Il devient Directeur de la Division Prestataires de Services d’Investissement en mai 2010. En novembre 2011, il rejoint La Financière de l’Echiquier – LFDE entant que Responsable de la conformité et du contrôle interne. Il est nommé Directeur de la Gestion Privée en avril 2016 puis Directeur général délégué de LFDE en 2019.

Bertrand Merveille est titulaire d’un Master en Droit et Economie des marchés financiers.

A propos de BDL Capital Management

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005.

Elle gère 2,5milliards d’euros pour le compte de clients institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraites, mutuelles…), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

Fort d’une équipe de 16 analystes financiers, une des plus étoffées en Europe, BDL Capital Management investit principalement dans les actions européennes, à travers trois types de stratégie :

- La gestion fondamentale, déclinée au sein de BDL Rempart, fonds long/short et BDL Convictions, fonds PEA, deux fonds qui ont plus de 15 ans d’historique sur les actions européennes large cap

- La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal, créé en 2018

- La gestion multithématique et labelisée ISR avec le fonds BDL Transitions, lancé en 2019.