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BDL et le Grand Prix de la Finance h24

BDL et le Grand Prix de la Finance h24

Le Grand Prix de la Finance 2022 récompense les fonds les mieux positionnés pour les prochains mois selon un panel de 40 experts représentatifs du marché. Il réunit Institutionnels, Banques Privées, Conseillers en Gestion de Patrimoine, Acteurs Internet…

🥇 1er Prix - Catégorie SOCIÉTÉ DE GESTION 1 MILLIARD € < AUM < 3 MILLIARDS € - BDL Capital Management

🥇 1er Prix - Catégorie ACTIONS EUROPE - BDL Convictions, fonds PEA :

🥈 2ème Prix - Catégorie GESTION ALTERNATIVE LONG/SHORT ACTIONS - BDL Rempart

🥈 2ème Prix - Catégorie PERFORMANCE ABSOLUE PRUDENT - BDL Durandal

Merci au jury d'avoir mis en avant les fonds BDL Capital Management. C'est une grande fierté pour toute l'équipe!

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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