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Lettre de la gestion

VISITE DE MEDIASET ESPANA
Rencontre entreprise

VISITE DE MEDIASET ESPANA

07 décembre 2017

INVESTOR DAY DE CARL ZEISS MEDITEC
Rencontre entreprise

INVESTOR DAY DE CARL ZEISS MEDITEC

05 décembre 2017

INVESTOR DAY DE PROSIEBEN
Rencontre entreprise

INVESTOR DAY DE PROSIEBEN

04 décembre 2017

INVESTOR DAY D'ASCENTIAL
Rencontre entreprise

INVESTOR DAY D'ASCENTIAL

04 décembre 2017

VISITE D'ENAGAS
Rencontre entreprise

VISITE D'ENAGAS

01 décembre 2017

CONFERENCE "FOOD INGREDIENTS"
Rencontre entreprise

CONFERENCE "FOOD INGREDIENTS"

30 novembre 2017

INVESTOR DAY D'INDRA
Rencontre entreprise

INVESTOR DAY D'INDRA

28 novembre 2017

CONFERENCE SUR LES TECHNOLOGIES DE PAIEMENT
Rencontre entreprise

CONFERENCE SUR LES TECHNOLOGIES DE PAIEMENT

24 novembre 2017

VISITE DE HELLA
Rencontre entreprise

VISITE DE HELLA

22 novembre 2017

CAPITAL MARKET DAY DE ALFA LAVAL
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY DE ALFA LAVAL

20 novembre 2017

VISITE DE GLANBIA
Rencontre entreprise

VISITE DE GLANBIA

17 novembre 2017

VISITE DE DCC
Rencontre entreprise

VISITE DE DCC

15 novembre 2017