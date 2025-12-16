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CONFERENCE SUR LES TECHNOLOGIES DE PAIEMENT

CONFERENCE SUR LES TECHNOLOGIES DE PAIEMENT

Nous nous sommes rendus à la conférence Trustech à Cannes, un évènement dédié aux technologies de paiement, d'identification et de sécurité. La conférence rassemblait notamment des fabricants de terminaux de paiement et de cartes à puce.

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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