Maxime Hayot
Gérant de BDL Alpha Select
Performances annuelles
L'équipe de gestion
A propos de BDL Alpha Select
Historique
BDL Alpha Select est né d’un constat : depuis 2022, les actions et les obligations ont davantage tendance à évoluer dans le même sens, remettant en question le rôle traditionnel des obligations comme amortisseur des marchés actions.
Le fonds a été conçu pour apporter une troisième source de diversification aux allocations, complémentaire des actions et des obligations. Il déploie systématiquement plusieurs stratégies d’investissement sur les actions européennes, avec l’ambition de générer une performance fondée sur la sélection des titres plutôt que sur l’orientation des marchés.
C’est cette recherche de performance par la sélection, au-delà des tendances de marché, qui donne tout son sens au nom Alpha Select.
Notre stratégie d'investissement
BDL Alpha Select est un fonds long/short de gestion active investi dans des actions des pays de l’OCDE. Une stratégie long/short consiste à combiner des positions acheteuses (« long ») et des positions vendeuses (« short ») sur les marchés actions. Le fonds est géré activement en référence à l’indice €STR (Euro Short-Term Rate) capitalisé, afin de délivrer une performance absolue supérieure à celle de l’indice. Il cherche à maintenir sur le long terme une volatilité maîtrisée.
Le processus de sélection des entreprises est quantitatif et systématique. Il combine plusieurs méthodes d’investissement complémentaires, qui s’appuient à la fois sur l’analyse des données fondamentales des entreprises (bilan, compte de résultat, etc.), enrichie par l’expertise des analystes sectoriels de BDL Capital Management, et sur les facteurs techniques pouvant influer sur leur cours (flux des fonds passifs, volatilité, etc.). Enfin, le cycle économique est analysé quantitativement afin d’affiner la sélection.
Politique d’investissement
Le fonds BDL Alpha Select investit dans les actifs suivants (jusqu’à 100 % de l’actif) :
- Actions des pays de l’OCDE, notamment au travers de CFD (instruments dérivés) et de titres vifs ;
- Devises (couverture) ;
- Crédit (obligations d’État et d’entreprises présentant une notation supérieure à CCC).
À titre accessoire, le fonds peut également investir dans d’autres OPCVM (jusqu’à 10 % de l’actif).
L’utilisation de ces instruments peut entraîner un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement du fonds. Cet effet démultiplicateur peut accroître les gains potentiels, mais également le risque de perte en capital.
La sensibilité aux différentes classes d’actifs est la suivante :
- Sensibilité nette aux taux (duration) : de −10 ans à +10 ans ;
- Sensibilité nette aux actions (delta) : de −10 % à +25 % de la valeur nette d’inventaire.
Nos Prix
L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.