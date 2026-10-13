Le fonds BDL Alpha Select investit dans les actifs suivants (jusqu’à 100 % de l’actif) :

- Actions des pays de l’OCDE, notamment au travers de CFD (instruments dérivés) et de titres vifs ;

- Devises (couverture) ;

- Crédit (obligations d’État et d’entreprises présentant une notation supérieure à CCC).

À titre accessoire, le fonds peut également investir dans d’autres OPCVM (jusqu’à 10 % de l’actif).

L’utilisation de ces instruments peut entraîner un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement du fonds. Cet effet démultiplicateur peut accroître les gains potentiels, mais également le risque de perte en capital.

La sensibilité aux différentes classes d’actifs est la suivante :

- Sensibilité nette aux taux (duration) : de −10 ans à +10 ans ;

- Sensibilité nette aux actions (delta) : de −10 % à +25 % de la valeur nette d’inventaire.