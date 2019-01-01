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Analyste Automobile, infrastructures et industrie

Maxime Frydman

Collaborateur depuis 2021 et diplômé de l'ESCP Business School avec un Master en Finance en 2019, Maxime a effectué des stages chez Engie Global Markets dans le département Trading & Origination à Paris, chez Club Med dans l'équipe APAC Financial Control à Singapour, et dans l'équipe Equity Sales Trading de Morgan Stanley à Paris. Maxime débute sa carrière chez le cabinet américain Alvarez and Marsal à Paris en tant qu'analyste Transaction Services où il travaille sur des due diligences financières pour des corporate et fonds d'investissements pendant 2 ans. En 2021, il rejoint BDL Capital Management pour travailler aux côtés d'Aymeric sur les secteurs de l'automobile et des valeurs industrielles.

Maxime Frydman

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