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BDL s'engage

Gérant de BDL Global Consumer

Jamie Isenwater

Diplômé en biochimie de l’Université de Leeds et titulaire du CFA, Jamie a débuté sa carrière en tant qu’analyste du secteur du commerce de détail et du luxe chez Dresdner Kleinwort Wasserstein, avant de rejoindre la Deutsche Bank, où il a ensuite couvert les secteurs de l’alimentation, des boissons et des produits de grande consommation (HPC). En 2013, il a fondé Ash Park Capital, un fonds d’investissement basé à Londres, spécialisé dans les biens de consommation courante. Après son départ en 2022, il a lancé en 2023 une entreprise de spiritueux en e-commerce D2C (vente directe au consommateur) et a rejoint BDL en 2025 pour lancer le fonds BDL Global Consumer.

Jamie Isenwater

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