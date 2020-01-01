Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Office Manager

Inès Westelinck

Collaborateur depuis 2020, Inès a rejoint BDL Capital Management en tant qu’Office Manager.

Inès Westelinck

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest