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BDL s'engage

Co-fondateur

Thierry Dupont

Diplômé de l’ESCP (1984) et de la Fédération Européenne des Associations d’Analystes Financiers, Thierry a travaillé chez Pechiney à Singapour puis chez Elf Atochem à Paris. En 1989, il a rejoint la société de bourse familiale Dupont-Denant, renommée Natexis Capital. Il a ensuite travaillé chez Morgan Stanley où il rencontre Hughes Beuzelin. En 2005, il crée BDL Capital Management. Thierry a participé aux travaux du Medef sur les hedge funds et représente BDL Capital Management au club de prospectives de l’AFII.

Thierry Dupont

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