Visites d'entreprises - Verallia, Schneider Electric, Engie, Melrose Plc

Notre fondateur Hughes Beuzelin et Aymeric Mellet, co-gérant du fonds BDL Rempart se sont rendus à Madrid, pour visiter l'usine Verallia et faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie de décarbonation et d’excellence opérationnelle avec les équipes techniques.

Aymeric Mellet s'est ensuite rendu à Tottenham pour le Capital Market Day de Schneider Electric.

Bastien Bernus, co-gérant du fonds BDL Convictions, s'est rendu à Trollhättan en Suède pour l'Investor Day de Melrose Industries PLC, propriétaire de GKN Aerospace, fournisseur important des fabricants de moteurs aéronautiques.

Notre analyste Louis Larere, s'est rendu à Lelystad aux Pays-Bas pour visiter la centrale CCGT d'Engie

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Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !