Visites d'entreprise : Tesla & GE Healthcare

📍 Visites d’entreprises 📍

🚗 Notre analyste Maxime Frydman, s'est rendu à Berlin pour visiter la Gigafactory de Tesla.

💊 Notre analyste Louis Larere est allé à la rencontre du CEO, CFO et head of Imaging de GE HealthCare. Il en a profité pour visiter leur siège ainsi que leur centre de recherche EMEA dans les Yvelines.