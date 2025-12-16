Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Visites d'entreprise - Novembre 2023

Visites d'entreprise - Novembre 2023

Visites d’entreprises

Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an ! Et dernièrement :

Notre analyste Louis Larere a rencontré le management de Smith & Nephew. Il s'agit d'une société internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie, visant à améliorer la qualité de vie des patients.

Aymeric Mellet, co-gérant du fonds BDL Rempart, fonds long short, s’est rendu à Rome pour le Capital Market Day du groupe ABB. En tant que leader mondial dans es technologies d'électrification et d'automatisation, ABB œuvre à la construction d'un futur plus durable et économe en ressources.

Notre analyste Maxime Frydman a assisté au Capital Market Day de Beijer Ref, se tenant à Stockholm, et de Sandvik à Tampere en Finlande. Beijer Ref est un distributeur majeur de produits dans les domaines de la réfrigération commerciale et industrielle, ainsi que du chauffage et de la climatisation.

Maxime s’est également rendu en Espagne pour le salon Piscina & Wellness Barcelona. Cet événement rassemble les différents acteurs du secteur de la piscine, incluant les fabricants, les distributeurs, et autres professionnels.

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

Club Invest
Particuliers

Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

Découvrir Club Invest

À lire ensuite

Visite de la fab de Soitec
Rencontre entreprise

Visite de la fab de Soitec

12 janvier 2026

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon
Rencontre entreprise

Visite du site de Nexans Ampacity à Lyon

08 janvier 2026

Visite de la plus grande usine de SIG Group
Rencontre entreprise

Visite de la plus grande usine de SIG Group

19 décembre 2025

CMD de Schneider Electric
Rencontre entreprise

CMD de Schneider Electric

16 décembre 2025

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest