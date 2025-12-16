Visites d'entreprise - Siemens Energy, Rolls-Royce

Notre analyste Maxime Frydman a assisté au Capital Market Day de Siemens Energy, une entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques notamment thermiques mais également renouvelables via sa participation dans Siemens Gamesa.

Maxime était à Cuxhaven en Allemagne sur le site d'assemblage de nacelle offshore de Siemens Gamesa.

Notre co-gérant Bastien Bernus a assisté au Capital Market Day de Rolls-Royce à Londres, concepteur et fabriquant de moteurs aéronautiques, en particulier pour les avions long-courriers, comme l’airbus A350 et le Boeing 777.

Pour BDL Capital Management les visites d’entreprises sont un bon moyen d’approfondir nos analyses. Ces observations peuvent également éclairer certaines décisions d'investissement, notamment dans les fonds PEA, qui suivent les performances d'entreprises à long terme. Nos analystes sont donc souvent sur le terrain et réalisent en moyenne 1000 à 1500 visites et échanges avec des entreprises par an !