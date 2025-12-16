Aymeric Mellet, analyste financier et co-gérant du fonds BDL Rempart, s’est rendu à Flums en Suisse pour visiter l’usine de ROCKWOOL Group, spécialisée dans les isolants en laine de roche. Cette usine a été entièrement convertie en 2024, de l’utilisation du coke de fonderie vers le tout électrique. A cette occasion, notre analyste a pu échanger avec le management sur les techniques de décarbonation dans la fabrication des matériaux de construction, et sur les tendances du marché de la construction en Suisse et ses environs.
Visite de l'usine de ROCKWOOL
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