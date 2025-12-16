Nous avons été à la rencontre du professeur Jan Lagendijk, responsable du département de radiothérapie de l’UMC d’Utrecht. On doit au professeur Lagendijk l’invention par la société Elekta du MR-Linac Unity. Il s’agit de la combinaison d’un IRM et d’un accélérateur linéaire. Cette innovation doit permettre une radiothérapie plus précise et donc moins pénible pour les patients atteints d’un cancer.
VISITE UMC À UTRECHT
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest