Nous avons rencontré le management de la compagnie pétrolière Autrichienne OMV, et visité avec eux le site de Matzen au nord de Vienne. Matzen est un champ de pétrole ‘super-mature’ (plus de 50 ans de production), qui a été mis en production en 1949 et continue de produire à ce jour plus de 4% des besoins en énergie de l’Autriche. Cette visite a été l’occasion de mettre en avant les compétences développées par OMV dans l’exploitation de champs matures et les technologies utilisées sur le site de Matzen.
Visite du champ de pétrole à Matzen en Autriche
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