Visite d'entreprise - Energy sector meetings

🚗 Notre analyste et co-gérant du fonds BDL Rempart, Alexandre Marie, s'est rendu à New York pour assister à l'Investor Day de TotalEnergies. Lors de cette présentation aux investisseurs, le management a réaffirmé sa stratégie multi-énergies et ses ambitions de réduction des émissions, et confirmé sa politique d’investissement et de retour aux actionnaires.
Il a également passé 2 jours à Houston au Texas durant lesquels il a rencontré des entreprises du secteur de l’énergie, incluant Cheniere Energy, Inc., Halliburton, Transocean, Seadrill, NOV, Tidewater, Baker Hughes. Ces entreprises s’attendent à ce que les investissements de l’industrie restent soutenus pour les prochains années, en particulier dans l’offshore.