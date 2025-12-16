Nous avons profité d'une visite à Luton pour nous rendre chez Signature Flight Support, propriété de BBA Aviation. BBA Aviation a le plus grand réseau d'aéroports privés au monde. Nous avons pu discuter des offres, des services et des nouvelles tendances. Le site de Luton sert de "flagship" pour Signature en Europe.
Visite de Signature Flight support
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
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Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest