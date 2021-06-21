Vinci : œuvrer pour un monde durable

Fondé en 1899, Vinci est un leader dans ses métier : c’est la deuxième entreprise mondiale dans le secteur des concessions et dans celui de la construction. Au total, la société emploie plus de 200 000 salariés à travers le monde et a une présence dans 120 pays sur les 5 continents.

Les informations communiquées sont le résultat de recherches internes fondées sur la base des meilleures sources en notre possession et issues d’informations publiques. Elles sont réalisées par l’équipe de gestion dans le cadre de son activité de gestion d’OPC et non d’une activité d’analyse financière au sens de la réglementation. Elles ne sont pas consécutives d’un conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. BDL Capital management décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à la réalisation de ses prévisions.

Vinci a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 49 milliards d’euros, en hausse de 14% par rapport à 2020 (il est aussi supérieur de 3% à celui enregistré en 2019, avant la crise sanitaire). Le résultat net 2021 se monte à 2,6 milliards d’euros et la capitalisation boursière de Vinci est d’environ 60 milliards d’euros. (source : rapport annuel Vinci 2021)

L'activité de Vinci s'organise autour de 4 pôles de métiers : Vinci Autoroutes, Vinci Concessions, Vinci Énergies et Vinci Construction (comprenant les métiers de la construction et de la route).

Les enjeux liés aux infrastructures sont cruciaux pour le développement de la ville de demain et son harmonie avec ses habitants. Par sa position de leader européen, Vinci entend montrer l’exemple et démontrer qu’il est possible de concilier performance et projets durables, au service des intérêts économiques, sociaux et environnementaux.

Objectif : neutralité carbone en 2050

Réduction de l’intensité carbone du groupe : -40% d’ici 2030

d’ici 2030 Politique de promotion interne pour doubler le nombre de femmes au management (21,6% en 2021)

(21,6% en 2021) 8,9% du capital détenu par lesemployés

Rémunération du CEO dépendante de la note CDP obtenue (malus si inférieure à B)

obtenue (malus si inférieure à B) Première entreprise française à soumettre aux votes des actionnaires ses objectifs de réduction de CO2 « say on climate ».

La vision ESG de BDL Capital Management

Depuis 2012, Vinci a constamment obtenu une note supérieure à B au questionnaire CDP sur le changement climatique. Avec le relèvement de sa note de A- à A en 2021, Vinci figure désormais parmi les leaders de son secteur, où les enjeux ESG sont particulièrement importants. Chez BDL Capital Management, nous saluons la réduction de 8% des émissions de CO2 obtenue en 2021 par rapport au niveau de référence de 2018 et nous nous attendons à ce que cette trajectoire continue. Nous sommes ravis de voir que Vinci continue d’accumuler des projets permettant de réduire les émissions de CO2. Citons l’exemple récent du projet de réduction de 49% des émissions de CO2 liées à la maintenance des autoroutes, grâce à l’optimisation de la réutilisation et du recyclage d’asphalte, facilitée par des sites de production éco-conçus à proximité des chantiers.

De plus, le groupe a finalisé en décembre 2021 l’acquisition pour 4,9 milliards d’euros des activités énergie d’ACS (Cobra IS). Un rachat ayant pour ambition de créer un leader mondial de l’ingénierie, des travaux et des services dans le domaine énergétique, et qui permettra d’augmenter de 15GW son pipeline de projets dans les énergies renouvelables.

L’engagement de Vinci se traduit par des actions concrètes : les critères extra-financiers représentent ainsi 25% de la rémunération variable du management. Le pourcentage de femmes à des postes de direction progresse. Il atteint désormais 21,6% (2021), alors que la proportion était seulement de 18,5% en 2016 et l’objectif est d’atteindre 28% de femmes promues ou recrutées à des postes managériaux d’ici 2023. Des chiffres qui ne semblent pas impressionnants, mais sont à rapprocher de la part des femmes dans les effectifs, qui n’est que de 16,1%. Vinci, oeuvrant dans des métiers classiquement très masculins, essaie aussi de faire augmenter ce dernier chiffre, en menant en partenariat avec l’association Elles Bougent, des actions de sensibilisation auprès des étudiantes et futures étudiantes pour les inciter à s’orienter vers ses secteurs d’activité.

De nouvelles mesures pour renforcer la sécurité et diminuer les incidents sur les chantiers ont elles aussi porté leurs fruits. Le taux d’incidence a atteint 5,74 en 2021 contre 7,5 en 2014.

Nous saluons l’initiative du conseil d’administration de soumettre au vote des actionnaires son plan climatique à la suite des demandes « Say on Climate » dont BDL Capital Management a été signataire. Vinci a ainsi été la première entreprise du CAC40 à s’engager volontairement sur ce chemin.

Nous avons voté pour cette résolution qui nous semble suffisamment ambitieuse et en ligne avec l’Accord de Paris. (source : présentation résultat annuel Vinci 2021)

Pourquoi BDL Capital Management est actionnaire ?

Si Vinci Construction est le pôle le plus important en matière de chiffre d’affaires (environ la moitié du total du groupe), c’est bien de Vinci Autoroutes que provient la majorité (60%) du résultat d’exploitation . Or, les revenus des autoroutes sont indexés sur l’inflation (concessions sur longue période) et les aéroports sont des actifs à duration longue (Gatwick infinie, ANA 2063, Lyon 2047).

Quant à la division Construction, si sa rentabilité est moindre et son activité moins directement immunisée contre l’inflation (une majorité des contrats comporte tout de même des clauses d’indexation des prix), elle offre des synergies évidentes avec le pôle autoroutes. Elle bénéficie par ailleurs de perspectives de croissance notamment par les projets du Grand Paris.

Vinci se distingue par une forte génération de cash et le groupe affiche un bilan solide permettant un bon retour aux actionnaires ; le dividende proposé au titre de 2021 est de 2,90 €, ce qui représentait un rendement de près de 3% au moment de la publication des résultats 2021.

Concernant la valorisation du groupe, elle est en ligne avec l’historique.

En résumé, Vinci est une société disposant de solides positions sur ses marchés, dont une part importante des résultats provient d’activités récurrentes bénéficiant d’une protection contre l’inflation et consciente des enjeux ESG de son secteur.(Source BDL & Vinci)

Rédigé par Jean Duchein, gérant chez BDL Capital Management le 21 Fevrier 2022.Télécharger le PDF

Les informations communiquées sont le résultat de recherches internes fondées sur la base des meilleures sources en notre possession et issues d’informations publiques. Elles sont réalisées par l’équipe de gestion dans le cadre de son activité de gestion d’OPC et non d’une activité d’analyse financière au sens de la réglementation. Elles ne sont pas consécutives d’un conseil en investissement, une proposition d’investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers.

BDL Capital management décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à la réalisation de ses prévisions. BDL peut être amené à détenir, en long ou en short, une position dans la ou les sociétés évoquées dans la publication au titre de son activité de gestion de portefeuille. Source : Vinci, CDP et BDL Capital Management.

BDL Capital Management, en tant que société de gestion, peut sur la base de ses analyses internes, détenir des titres ou initier des positions de vente à découvert par le biais de produits dérivés sur des titres mentionnés au sein de ce document, dans ses différents fonds. BDL détient, au 21/02/2022, une position longue sur le titre.