Hughes Beuzelin, co-fondateur de BDL, Aymeric Mellet, co-gérant de BDL Rempart, et Maxime Frydman, analyste sur les secteurs automobile et industriel, ont passé une journée à Barcelone avec les équipes de Fluidra :

• Visite du centre logistique de Sant Feliu de Buixalleu avec le manager de Trace Logistics.

• Découverte de l’usine Inquide à Polinyà, spécialisée dans les pompes et composants métalliques pour piscines.

• Échanges au siège avec le CEO Jaime Martinez et le CFO Javier Tintoré sur les axes stratégiques de l’entreprise à court et moyen terme.