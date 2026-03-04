TotalEnergies: du pétrole aux énergies renouvelables

TotalEnergies est en passe de devenir l’un des leaders de la transitions énergétique. Il dispose de nombreux atouts pour y parvenir, dont une réelle solidité financière.

Le grand public n’associe pas a priori TotalEnergies, le nouveau nom de Total, à la transitions énergétique. La perception commune est celle d’un groupe pétrolier, spécialiste des énergies fossiles. Elles contribuent effectivement à la quasi-totalité des profits (95%), aujourd’hui. Mais, contrairement à une idée reçue, l’entreprise est d’ores et déjà l’un des premiers producteurs d’énergie renouvelable, auxquelles elle consacre 20% du total de ses investissements. Et elle va le rester. A horizon 2025, TotalEnergies ambitionne de porter sa capacité de production d’électricité « propre » à 35 gigawatts, assurant ainsi sa place parmi les leaders. Cet objectif semble à portée de main, avec plus de 20 gigawatts déjà couverts par des contrats d’achat d’électricité.

Lors de l’Assemblée Générale de Total, tenue fin mai, certains actionnaires, appelés à approuver une résolution concernant le plan climat du groupe, ont reproché aux dirigeants leur manque d’ambition climatique. La résolution climat du groupe a finalement été approuvée à 91,88%, et les critiques émises paraissent peu fondées, à voir le doublement à venir des capacités de l’énergéticien dans l’énergie renouvelable. D’autant que cette croissance future n’a rien d’hypothétique : la prévision repose sur des concessions acquises, des projets déjà engagés, dont le volume global est parmi les plus importants, dans l’univers des énergies renouvelables. Pour les mener à bien, le groupe peut s’appuyer sur une longue expérience industrielle des projets complexes à grande échelle. Ne vaut-il donc pas mieux, pour un investisseur, accompagner des groupes comme TotalEnergies dans leur transformation plutôt que de de chercher à les entraver en exigeant des ruptures irréalistes ?

Solidité financière

Le plan climat de TotalEnergies paraît d’autant plus sérieux que son financement est assuré, reposant sur un bilan très solide. Le groupe n’a pas à faire face à un endettement important, la dette nette représentant seulement 1,3 fois l’EBITDA anticipé pour 2022. Fort de son bilan, il n’aura aucune difficulté à financer ses nouveaux projets dans le renouvelable.

Une valorisation attractive

La capitalisation boursière de Total Energies représente 10 fois ses bénéfices de 2021. Les investisseurs semblent prendre en compte uniquement les activités traditionnelles du groupe, effectivement sur le déclin, en raison de la transitions énergétique, sans considérer qu’elles ne s’arrêteront pas demain, et qu’elles vont financer au cours des prochaines années les projets dans le renouvelable. D’ores et déjà, Total n’est plus vraiment ce qu’il est convenu d’appeler un groupe pétrolier, mais un énergéticien diversifié, d’où l’adoption, justifiée, du nouveau nom, TotalEnergies. L’entreprise a toutes les capacités à devenir un des leaders de l’énergie renouvelable.

Protection contre l’inflation

En attendant, elle distribue chaque année un dividende. Et les valeurs pétrolières ont toujours offert, historiquement, une protection contre l’inflation, dont on sait qu’elle réapparaît actuellement, sous l’effet de la reprise économique et des plans de relance américains très largement dimensionnés. Les profits des entreprises pétrolières – et donc les dividendes distribués- sont en effet corrélés à la hausse des prix, qui dope les cours de l’or noir… Cette inflation n’empêchera en aucun cas TotalEnergies de financer sa croissance dans les énergies renouvelables, bien au contraire.

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