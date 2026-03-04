Say on Climate : BDL communique avec les grandes entreprises

Signataire de l’initiative Say on Climate, BDL Capital Management entame un dialogue constructif avec les directions des grandes entreprises sur leur action en faveur du climat. Il s’agit de leur proposer d’inscrire à l’ordre du jour des Assemblées Générales un vote consultatif sur leur plan de réduction des émissions, à l’image du Say on Pay désormais en vigueur.

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