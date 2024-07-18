L'importance de la diversification de votre portefeuille d'investissement

Beaucoup d’investisseurs croient encore qu’en multipliant les investissements, ils diversifient. Vous pouvez détenir des dizaines d'actions différentes, mais si elles sont toutes concentrées sur le même secteur ou la même région, votre portefeuille reste vulnérable aux chocs spécifiques. La diversification, la vraie, est une stratégie réfléchie de décorrélation. Dans cet article, vous comprendrez ce qu'est réellement la diversification, et pourquoi elle est essentielle.

Qu'est-ce que la diversification ?

De base, la diversification est une stratégie d'investissement qui consiste à répartir son portefeuille sur une variété d'actifs, au lieu de tout miser sur un seul. L'objectif est de ne pas être dépendant de la performance d'un unique investissement, et donc de limiter le risque de pertes.

Diversification vs Concentration

Imaginons que votre portefeuille ne contienne que les actions d'une seule entreprise aérienne, disons AirFrance-KLM. Au plus fort de la crise du Covid-19 et l'arrêt quasi-total du trafic aérien, l'entreprise avait perdu plus de 50% de sa valeur en quelques semaines.

S'il s'agissait de votre seul investissement, votre portefeuille aurait été anéanti. C'est le risque d'un portefeuille concentré sur un seul secteur, a fortiori en investissant sur un secteur aussi cyclique que le transport aérien.

À l'inverse, supposons que vous ayez constitué un portefeuille diversifié, composé comme suit :

30% d'actions , dont des entreprises technologiques type Zoom ou Amazon, qui ont profité des confinements

, dont des entreprises technologiques type Zoom ou Amazon, qui ont profité des confinements 30% d'obligations d'État, qui ont joué leur rôle de valeur refuge pendant la crise

qui ont joué leur rôle de valeur refuge pendant la crise 20% de fonds immobiliers , directement affectés par la baisse des loyers commerciaux mais compensés par un beau rendement sur les loyers résidentiels

, directement affectés par la baisse des loyers commerciaux mais compensés par un beau rendement sur les loyers résidentiels 10% d'or , qui a atteint des records historiques en tant qu'actif défensif

, qui a atteint des records historiques en tant qu'actif défensif 10% de liquidités, pour saisir les opportunités sur un marché particulier.

Avec une tel portefeuille, même si vos actions de compagnies aériennes avaient souffert, les autres composantes de votre portefeuille auraient pu compenser, voire générer un rendement positif.

C'est tout l'intérêt de la diversification: elle ne vous protège pas de tout risque de perte, mais elle limite le risque de grosse perte en cas de choc sectoriel. A partir de là, l'objectif est de profiter des opportunités sur plusieurs segments de marché, même à des moments différents.

Pourquoi est-il essentiel de diversifier votre portefeuille ?

La diversification est un concept-clé en économie de marché et répond au bon sens (« ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier »). Elle permet de réduire la volatilité d'un portefeuille d'actifs financiers et de protéger l'ensemble contre les risques spécifiques à chacun. Prenons un exemple concret.

Diversification et tolérance au risque

Imaginons deux investisseurs : Paul,30 ans, célibataire et à l'aise avec le risque, et Sophie, 50 ans, mariée avec deux enfants et plus prudente. Leurs portefeuilles pourraient ressembler à ceci :

Paul: 80% d'actions (via un fonds long short dynamique), 10% d'obligations, 5% d'or, 5% de liquidités

Sophie : 40% d'actions (via un fonds PEA prudent), 30% d'obligations, 10% de fonds immobiliers, 10% d'or, 10% de liquidités.

En cas de krach boursier de 30%, Paul perdrait 24% tandis que Sophie ne perdrait que 12%. Mais sur le long terme, le portefeuille de Paul possède plus de chances de surperformer. C'est le jeu de l'équilibre entre risque et rendement : plus vous acceptez de volatilité, plus vous pouvez espérer de gains.

En effet, la bonne stratégie est de déterminer précisément le niveau de diversification qui correspond à votre tolérance au risque. Une bonne question à se poser est : « Quel niveau de perte puis-je supporter sans vendre en panique ? »

La diversification à travers différentes classes d'actifs

Dans la pratique, la diversification ne s'arrête pas à l'arbitrage actions / obligations. En effet, il existe de nombreuses autres classes d'actifs pour enrichir votre allocation :

L'immobilier (SCPI, OPCI) : le prix de la pierre est décorrélé des valeurs boursières. La pierre a un autre avantage en procurant un rendement régulier. Fin 2023, alors que les obligations chutaient, les SCPI ont délivré un rendement moyen de 4,53%.

: le prix de la pierre est décorrélé des valeurs boursières. La pierre a un autre avantage en procurant un rendement régulier. Fin 2023, alors que les obligations chutaient, les SCPI ont délivré un rendement moyen de 4,53%. Les matières premières et métaux (or, argent, pétrole...) : ils servent souvent de couverture contre l'inflation dans un cycle économique chahuté. Lors de la crise du Covid, l'or a gagné 24% tandis que les actions plongeaient.

: ils servent souvent de couverture contre l'inflation dans un cycle économique chahuté. Lors de la crise du Covid, l'or a gagné 24% tandis que les actions plongeaient. Le private equity et la dette privée : un type d'actifs encore peu répandu chez la particuliers, mais offrant une grosse croissance sur le long terme pour ceux qui acceptent de voir leur capital bloqué sur 5 à 15 ans.

Vous l'aurez compris : c'est parce que chaque classe d'actifs a son baromètre économique qu'elle a son rôle à jouer dans un portefeuille diversifié. Les actions ont un potentiel de croissance élevé, les obligations ont une variation faible, l'immobilier des revenus réguliers, les matières premières une corrélation inverse, etc.

Comment diversifier efficacement votre portefeuille ?

Maintenant que vous saisissez la stratégie qui consiste à tirer parti du jeu de variation entre actifs, quelle est la bonne manière de s'y prendre ? Voici quelques techniques et outils à connaître.

Techniques de rééquilibrage du portefeuille

Une fois votre portefeuille diversifié constitué, il ne faut pas le laisser dériver au fil des performances de marché. C'est tout l'enjeu du rééquilibrage.

Prenons un exemple. Supposons que votre allocation cible soit de 60% d'actions et 40% d'obligations. Après une année faste en bourse, la croissance de votre portefeuille aboutit à 70% d'actions et 30% d'obligations. Votre portefeuille présente un risque plus élevé que souhaité.

Pour corriger , vous devez rééquilibrer votre placement. La bonne gestion consiste à vendre une partie de vos actions surperformantes pour racheter des obligations sous-performantes. Cette transaction permet de revenir à votre allocation 60/40.

C'est une forme de « vendre haut pour acheter bas » qui peut sembler contre-intuitive, mais qui sécurise vos gains et vous oblige à être discipliné. Concrètement, on pourra rééquilibrer à intervalles réguliers (tous les 6 mois, tous les ans...) ou lorsque votre allocation dévie au-delà d'un certain seuil (par exemple +/- 5% de votre allocation cible).

Utilisation des fonds indiciels et des ETF pour la diversification

Autre outil précieux pour diversifier efficacement et simplement : les fonds indiciels et les trackers (ETF). Ces produits répliquent la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40 ou le S&P 500, en détenant les mêmes titres dans les mêmes proportions.

Prenons l'exemple de Paul, qui souhaite être exposé aux grandes valeurs européennes. Plutôt que d'essayer de choisir les meilleures actions, le plus simple est d'investir dans un ETF qui réplique l'indice S&P 350 Europe.

Autre avantage : les frais. Les fonds indiciels et les ETF ont un coût bien moins élevé que les fonds gérés activement. Leurs frais de gestion sont faibles car ils se limitent à suivre un indice quotidiennement.

Dernier atout, et non des moindres: la flexibilité. Aujourd'hui, c'est simple, des ETF existent poursuivre à peu près n'importe quelle catégorie d'actifs (actions, obligations, immobilier, matières premières...), secteur (technologie, santé, énergie ,industrie lourde...), style (growth, value, dividendes...) et zone géographique(global, pays développés, émergents...).

En décorrélant intelligemment vos actifs, vous pouvez réduire votre risque de perte, lisser la performance et sécuriser vos gains.

Mais cette gestion demande de la méthode et de la discipline : définissez votre allocation en fonction de votre profil, diversifiez au sein de chaque classe d'actifs, rééquilibrez régulièrement et n'hésitez pas à utiliser des supports d'investissement diversifiés comme les fonds indiciels et les ETF.

Bien entendu, la diversification n'est pas une garantie absolue contre les pertes. Mais c'est un bouclier précieux pour affronter les tempêtes des marchés. N’hésitez pas à consulter nos ressources et à faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine !