L'Europe et le dumping environnemental, par Jean Duchein

La Commission européenne présente le 14 juillet un nouveau package de mesure ("Fit for 55 package") pour accélérer dans la voie de la décarbonation de l'économie européenne. Jean Duchein, co-gérant du fonds BDL Transitions, se réjouit de cette ambition renforcée, mais appelle aussi à la vigilance, le diable étant toujours caché dans les détails.

L’Europe, trop souvent cacophonique et désordonnée, ne doit pas prêter le flanc à un dumping écologique de son industrie.Jean Duchein, co-gérant du fonds bdl transitions

Dans cette tribune pour le site internet Atlantico, il décrit les grandes lignes des nouvelles réglementations qui se profilent dans certains secteurs (transports, efficacité énergétique, etc.) et sur la réforme à venir du Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Mais il alerte aussi sur le risque du dumping environnemental qui plane si l'Europe n'est pas suffisamment vigilante sur les détails de ses plans.

(cliquer sur l'image ci-dessous pour accéder à la tribune)https://www.atlantico.fr/article/decryptage/fit-for-55-package---attention-au-risque-de-dumping-environnemental-hughes-beuzelin