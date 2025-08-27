Lettre ESG - Stratégie Climat des entreprises

L’approche ESG de BDL met un accent particulier sur la stratégie climat des entreprises en portefeuille. La nécessité de se séparer des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables remet en question les modèles économiques des entreprises. En tant qu’actionnaires, nous nous assurons que les sociétés en portefeuille renforcent leurs modèles d’affaires en :

1. Décarbonant leurs activités

2. Saisissant les opportunités commerciales liées à la transition.

Trimestriellement, nous partageons avec vous les initiatives et les tendances que nousavons identifiées chez nos entreprises. Les sociétés citées représentent environ la moitié des émissions des portefeuilles BDL Rempart et BDL Convictions, fonds PEA.

Bon pour la planète, bon pour l’actionnaire

Contexte

L’approche ESG de BDL met un accent particulier sur la stratégie climat des entreprises en portefeuille. La nécessité de se séparer des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables remet en question les modèles économiques des entreprises. En tant qu’actionnaires, nous nous assurons que les sociétés en portefeuille renforcent leurs modèles d’affaires en :1. Décarbonant leurs activités2. Saisissant les opportunités commerciales liées à la transition. Trimestriellement, nous partageons avec vous les initiatives et les tendances que nous avons identifiées chez nos entreprises. Les sociétés citées représentent environ la moitié des émissions des portefeuilles BDL Rempart et BDL Convictions.

1. Décarbonation des modèles économiques

Energies renouvelables : les capacités augmentent, nos entreprises en profitent

Total Energies a finalisé l’acquisition de 50% de Clearway Energy Group aux Etats-Unis et annoncé une nouvelle acquisition d’une participation dans un portefeuille de plus de 12 GW de projets solaires et éoliens terrestres au Brésil. Le groupe a aussi démarré la centrale solaire d’Al Kharsaah de 800 MW au Qatar. Le niveau de 500 MW de capacités de production solaire distribuée (toits, ombrières, etc.) dans le monde est atteint. La capacité brute installée de génération électrique renouvelable atteint 16,0 GW à la fin du troisième trimestre2022 en hausse de 4,4 GW sur le trimestre.

Mercedes a lancé le projet de création d’un champ d’éoliennes avec un capacité de 100MW à Papenburg qui couvrira plus de 15% des besoins en électricité du groupe en Allemagne d’ici2025-2026. Cela confirme une tendance que nous avons déjà remarquée chez d’autres acteurs industriels : investir dans leurs propres infrastructures de génération d’énergie renouvelable.

Saint-Gobain a signé un PPA aux Etats-Unis avec Total Energies qui couvrent 145 sites industriels à partir d’énergie solaire. Ce PPA est clé pour permettre à Saint-Gobain d’atteindre son objectif de réduction des émissions de Scope 2 de 30% d’ici 2030. Si on ajoute le 1er PPA éolien signé à Bloombing Grove (Illinois) cela fera baisser les émissions Scope 2 de Saint-Gobain de 62% aux Etats-Unis En Pologne aussi, un contrat d’énergie renouvelable a été signé qui couvrira les besoins en électricité du groupe de 45% d’ici 2025.

Maersk a annoncé une nouvelle commande pour 6 navires qui fonctionnent au méthanol vert. Le groupe a désormais 19 navires qui peuvent naviguer avec du méthanol vert. À la suite d’une commande de 400 camions électriques aux Etats-Unis plus tôt dans l’année, Maersk a aussi rejoint l’initiative EV100+ comme membre fondateur. L’objectif de l’initiative est de faire disparaître progressivement les véhicules les plus polluants. Actuellement, les poids lourds représentent seulement 4% des véhicules routiers mais sont à l’origine de 40% des émissions de CO2 du secteur du transport routier.

Capture et stockage du CO2 : un premier accord transfrontalier de référence

La croissance de cette thématique est particulièrement importante. Dans les scénarios du GIECC, toutes les émissions de CO2 ne pourront pas disparaitre à horizon 2050. Certains modèles industriels ne seront pas entièrement décarbonés. Certaines analyses estiment que les technologies de capture et de séquestration du CO2 devront représenter jusqu’à 15% des émissions actuelles.

A la fin de l’été, Northern Lights, un partenariat entre Equinor, Total Energies et Shell, a signé un premier accord commercial pour le transport et le stockage de CO2 sous la mer, à l’Ouest de la Norvège. C’est le premier accord transfrontalier de ce type. Northern Lights transportera et stockera le CO2 émis par l’usine hollandaise de Yara, le producteur d’ammoniac. Cet accord établira les standards pour d’autres entreprises industrielles qui cherchent à décarboner leurs opérations.

Total Energies a signé un protocole d’accord avec Holcim pour un projet pilote de décarbonation d’une cimenterie en Belgique. Le groupe a aussi obtenu une licence de séquestration de CO2 en Australie, en partenariat avec INPEX et Woodside.

Opportunités commerciales

Maersk a indiqué que la forte demande pour Maersk Eco delivery a continué avec des volumes quatre fois plus élevés qu’au T3 2021. Cette offre permet aux clients de payer une « prime verte » pour une livraison bas carbone avec un certificat d’économie d’émissions de CO2. Ce succès commercial confirme le travail croissant des entreprises sur leur Scope 3 et notamment leur chaîne d’approvisionnement.

Rexel a publié des ventes T3 à un niveau record et en croissance annuelle de 16.3%. Rexel indique bénéficier des tendances à l’électrification et de la demande croissante pour les produits et les solutions d’efficacité énergétique. Sur les catégories de produits comme le photovoltaïque ou les véhicules électriques, la croissance est supérieure à la moyenne du groupe.

Saint-Gobain a encore montré ses capacités d’innovation. Le groupe a présenté une première mondiale avec une production zéro carbone de plaques de plâtre dans son usine de Balsta alimentée au biogaz et avec de l’électricité verte. De même Saint-Gobain a conçu la première plaque de plâtre à partir de plus de 50% de plâtre recyclé. L’entreprise a aussi signé un Partenariat avec Megasol, le leader européen des modules solaires intégrés aux bâtiments, un marché en forte croissance. Enfin, Saint-Gobain a continué le déploiement d’une offre de verre bas carbone à haute efficacité énergétique très appréciée des promoteurs immobiliers. Nous encourageons nos entreprises à signer des PPA, c’est un mécanisme plus robuste que les crédits carbone.

Reporting extra-financier

Nous tenons à saluer l’initiative de Covestro qui depuis cette année a ajouté un 4ème KPI trimestriel en plus des trois existants (EBITDA, FCF, ROCE). Le groupe a choisi de publier trimestriellement ses émissions de GES. Covestro rejoint Total Energies qui publie ses émissions trimestriellement depuis le T2 2021 pour le CO2 et le T1 2022 pour le méthane. Ces pratiques sont très importantes pour au moins deux raisons :• Covestro et Total Energies montrent que leur système de comptabilité est très avancé et leur permet d’avoir des données trimestrielles d’émissions GES. Cela est encore très rare et permet aux deux groupes de mieux piloter leurs stratégies de décarbonation.• Les deux entreprises élèvent le niveau des meilleures pratiques et stimulent ainsi d’autres sociétés à améliorer la publication de leurs émissions GES. Ce trimestre confirme que les sociétés les plus émettrices de notre portefeuille sont très actives dans la décarbonation de leurs activités. On remarque, avec la croissance des accords pour de l’énergie renouvelable, que nos entreprises sérieusement à leur Scope 2. Cela devrait aider à la réduction annuelle de leurs émissions de GES. Nous voyons aussi un cercle vertueux s’enclencher car la plupart de nos entreprises ont désormais annoncé des objectifs officiels de réduction de GES et doivent maintenant dérouler leur feuille de route pour y parvenir. L’importance croissante du Scope 3 (nous y reviendrons dans une autre étude) accélèrera la demande finale pour des produits bas carbone. Il est de notre rôle de nous assurer que nos entreprises investissent suffisamment pour profiter de cette tendance.