Chers co-investisseurs,
Nos investissements retrouvent quelques couleurs. Des couleurs encore trop pâles sur le fonds BDL Rempart Europe qui est en hausse de +3.90% pour la part I et +3.64% pour la part C (au 30/04/2019) et beaucoup plus vives sur BDL Convictions qui est en hausse de +16.52% pour la part I et +16.23% pour la part C (au 30/04/2019). Nous reviendrons longuement en deuxième partie de cette lettre sur l’intérêt que vous portez comme nous sur le short.
Lettre de la gestion mai 2019
Chers co-investisseurs,
Pour les investisseurs particuliers, rejoignez BDL Club Invest
BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest