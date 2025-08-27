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Lettre de la gestion Durandal Septembre 2021

Lettre de la gestion Durandal Septembre 2021

Chers co-investisseurs,

Depuis le début de l’année, notre performance est de 2.74%1 (-0.33% pour l’EONIA) pour une volatilité historique de 3.72% . L’objectif de gestion du fonds BDLCM Funds - Durandal est de réaliser une performance absolue, c’est-à-dire de surperformer l’EONIA chaque année. De plus, notre corrélation avec le STOXX600 dividendes réinvestis est de 0.273. Cette proposition, validée lors de la turbulente année 2020 , vous a déjà convaincue puisque nous avons franchi cet été le cap symbolique des 100 millions d’euros sous gestion. Nous vous remercions pour votre confiance. (…)

La suite de la lettre de gestion de septembre est disponible ici :Lettre de la gestion Durandal - Septembre 2021Télécharger

Maxime Hayot

Rédigé par

Maxime Hayot

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Club Invest
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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