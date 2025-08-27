Lettre de la gestion Durandal Septembre 2021

Chers co-investisseurs,

Depuis le début de l’année, notre performance est de 2.74%1 (-0.33% pour l’EONIA) pour une volatilité historique de 3.72% . L’objectif de gestion du fonds BDLCM Funds - Durandal est de réaliser une performance absolue, c’est-à-dire de surperformer l’EONIA chaque année. De plus, notre corrélation avec le STOXX600 dividendes réinvestis est de 0.273. Cette proposition, validée lors de la turbulente année 2020 , vous a déjà convaincue puisque nous avons franchi cet été le cap symbolique des 100 millions d’euros sous gestion. Nous vous remercions pour votre confiance. (…)

La suite de la lettre de gestion de septembre est disponible ici :Lettre de la gestion Durandal - Septembre 2021Télécharger