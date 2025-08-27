L'explosion de la bulle immobilière chinoise que nous évoquions dans notre dernière lettre de mai 2010 se répercute désormais sur d'autres secteurs. Notre dernière lettre mentionnait le ralentissement du secteur du luxe à Hong Kong et en Chine. Les acteurs du luxe ont pour mission de faire rever le consommateur. Il semble que les investisseurs se soient eux aussi laissés hypnotiser par le monde du glamour...
Lettre de la gestion de juin 2012
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Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest