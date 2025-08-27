Lors de nos rencontres avec un certain nombre de nos investisseurs institutionnels, nous sommes frappés par le degré de « répression financière » qu'ils subissent. La « répression financière » mise en place par les gouvernements vise à instaurer des mesures pour continuer à pouvoir financer la dette publique tout en repoussant les ajustements nécessaires. Ces méthodes forcent, par exemple, certaines institutions financières (banques, assurances, caisses de retraite) à détenir un montant minimum de dette souveraine au bilan. Le premier effet de cette contrainte est de redistribuer la richesse de certains acteurs privés (créditeurs) vers les gouvernements (débiteurs). Ils sont en effet investis de force en obligations.
Lettre de la gestion de juin 2011
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« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest