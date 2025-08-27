Depuis le début de l’année, notre fonds BDL Rempart Europe-I est en baisse de -3.82% (au 04/07/2018). Le fonds BDL Convictions-C baisse de -1.18% (au 04/07/2018). Le Stoxx 600 (SXXP) baisse de - 2.35% (au 04/07/2018). Dans nos lettres précédentes des mois de janvier 2017 et janvier 2018, nous évoquions l’influence grandissante de la gestion passive sur les marchés financiers. Le phénomène continue, s’autoalimente et s’amplifie ! Nous restons plus que jamais persuadés que cette transformation est et sera source d’opportunités pour nous car génératrice d’aberrations à la hausse et à la baisse sur le prix des actifs.
Lettre de la gestion de juillet 2018
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.
« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »
Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest